Beşiktaş, Rizespor maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Süper Lig’in 35. haftasında Çaykur Rizespor ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı.

Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

Fenerbahçe derbisinde oynayan futbolcular, salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı.

Diğer futbolcuların ise ısınma koşuları ve 5’e 2 çalışmasıyla başladıkları idman, dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.

Beşiktaş, Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından 30 Nisan Salı günü saat 11.00’de yapacağı antrenmanla devam edecek.