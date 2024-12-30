Beşiktaş, Rizespor maçı hazırlıklarını sabah idmanıyla sürdürdü

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah salonda yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon çalışmasıydı. İki grup halinde salonda yapılan idman; kuvvet, koordinasyon, esneklik ve dayanıklılık çalışmaları olarak gerçekleşti.

Siyah-beyazlılar, Çaykur Rizespor’la oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün saat 17.00’de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.