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Beşiktaş, Rizespor maçı hazırlıklarını tamamladı

Ajans Haberleri
  • 02.01.2025 14:53
  • Giriş: 02.01.2025 14:53
  • Güncelleme: 02.01.2025 14:55
Kaynak: DHA
Beşiktaş, Rizespor maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Süper Lig’in 18'inci haftasında Rizespor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını, bugün Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik sorumlumu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

Isınma koşuları ve 5’e 2 çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çift kale maçla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, yarın Rizespor ile oynayacağı maç için bugün saat 16.00’da Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan özel bir uçakla Rize’ye giderek kampa girecek.

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