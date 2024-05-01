Beşiktaş, Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Süper Lig’in 35'inci haftasında Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başladı.

Taktik çalışmasının ardından dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Rizespor maçı hazırlıklarını, yarın saat 17.00’de yapacağı antrenmanla tamamlayarak Nevzat Demir Tesisleri’nde kampa girecek.