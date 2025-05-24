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Beşiktaş, Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı

Ajans Haberleri
  • 24.05.2025 15:55
  • Giriş: 24.05.2025 15:55
  • Güncelleme: 24.05.2025 15:55
Kaynak: AA
Beşiktaş, Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında yarın Çaykur Rizespor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki antrenman 1 saat 15 dakika sürdü.

5'e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan idman, çift kale maçla sona erdi.

Tüpraş Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Halil Umut Meler yönetecek.

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