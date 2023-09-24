Beşiktaş sahasında Kayserispor'u 2-1 mağlup etti

Süper Lig’in 6’ncı haftasında Beşiktaş, sahasında Kayserispor’u 2-1 mağlup etti. Beşiktaş’a galibiyeti getiren golleri 56’ncı dakikada Aboubakar ve 63’üncü dakikada Chamberlain kaydetti. Kayserispor’un mücadeledeki tek golü ise 47’nci dakikada Mane’den geldi.

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