Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Beşiktaş, sahasında Kocaelispor'u 3-1 mağlup etti

Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, kendi evinde Kocaelispor'u 3-1 mağlup etti.

Spor
  • 29.09.2025 23:34
  • Giriş: 29.09.2025 23:34
  • Güncelleme: 29.09.2025 23:36
Kaynak: ANKA
Beşiktaş, sahasında Kocaelispor'u 3-1 mağlup etti
FOTOĞRAF: ANKA

Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, sahasında Kocaelispor ile karşılaştı.

Beşiktaş sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. Siyah-beyazlıların golleri Rafa Silva, Vaclav Cerny ve Jota Silva'dan geldi.

Kocaelispor’un tek sayısı ise eski Beşiktaşlı Tayfur Bingöl’den geldi.

Tayfur, gol sonrası sevinç göstermedi. Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, puanını 12’ye yükseltti ve ligde 5. sıraya çıktı.

Kocaelispor ise 2 puanla ligde son sırada yer almaya devam ediyor.

BirGün'e Abone Ol