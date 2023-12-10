Beşiktaş, şampiyonluk yarışından gittikçe uzaklaşıyor

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında ağırladığı Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup olan Beşiktaş, şampiyonluk yarışının uzağında kaldı.

Tüpraş Stadı'nda oynanan derbide Fenerbahçe karşısında 4 yıl sonra mağlup olan siyah-beyazlı takım, 2023-2024 sezonunda hayal kırıklığı yaşatıyor. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 4. hafta maçlarının ardından gruptan elenen Beşiktaş, Süper Lig'de de umduğunu bulamıyor.

2023-2024 sezonuna Şenol Güneş yönetiminde başlayan "Kara Kartal" yaklaşık 5 aylık süreçte teknik direktör değişimlerinin yanı sıra yönetimde de sıkıntılar yaşadı. Güneş'in istifasının ardından yardımcısı Burak Yılmaz ile yola devam eden siyah-beyazlılar, son olarak ise takımı efsane oyuncularından Rıza Çalımbay'a emanet etti.

Üç teknik adam ile de istikrarı bir türlü yakalayamayan Beşiktaş, Süper Lig'de 40'ar puanı bulunan lider Fenerbahçe ve ikinci sıradaki Galatasaray'ın 14 puan gerisinde kalarak henüz ilk yarı tamamlanmadan şampiyonluk umutlarını oldukça azalttı.