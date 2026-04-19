Beşiktaş, Samsun'da kayıp
Beşiktaş zorlu Samsunspor deplasmanında puan çıkaramadı: 2-1. Siyah-beyazlılar bu sonuçla 55 puanda kaldı.
Süper Lig’in 30. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Samsunspor’a 2-1 mağlup oldu.
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
İkinci yarıya etkili başlayan ev sahibi ekip, 50. dakikada Carlo Holse’nin ceza sahası dışından attığı golle öne geçti. Samsunspor, 56. dakikada Tanguy Coulibaly’nin yine ceza sahası dışından kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı.
Karşılaşmanın son bölümünde baskısını artıran Beşiktaş, 90. dakikada penaltı kazandı. Penaltıda topun başına geçen Kristjan Asllani, 90+1. dakikada fileleri havalandırarak skoru 2-1’e getirdi ve siyah-beyazlı formayla ilk golünü kaydetti.
Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Beşiktaş sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.