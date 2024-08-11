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Beşiktaş, Samsun deplasmanında galip: 0-2

Süper Lig'in 2024-2025 sezonu ilk haftasında Beşiktaş, Samsunspor’a konuk oldu. Beşiktaş, deplasmanda 3 puanı 2 golle aldı.

Spor
  • 11.08.2024 23:45
  • Giriş: 11.08.2024 23:45
  • Güncelleme: 12.08.2024 01:00
Kaynak: ANKA
Beşiktaş, Samsun deplasmanında galip: 0-2
FOTOĞRAF: ANKA

Süper Lig'in 2024-2025 sezonu ilk haftasında Beşiktaş, Samsunspor’a konuk oldu. Beşiktaş, deplasmanda 3 puanı 2 golle aldı.

Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş, Samsunspor karşısında üç puan için sahaya çıktı. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda 21.45’te başlayan mücadeleyi Ali Şansalan yönetti.

Beşiktaş deplasmanda Samsunspor’u Rafa Silva’nın 31. dakikada ve  Gabriel Paulista’nın 36. dakikada attığı golle 2-0 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı.

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