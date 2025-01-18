Beşiktaş, Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı
Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş konuk ettiği Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı.
Kaynak: ANKA
Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında Beşiktaş sahasında Reeder Samsunspor ile karşılaştı.
Tüpraş Stadyumu’nda saat 19.00’da başlayan maçı hakem Kadir Sağlam yönetti.
Karşılaşmanın 64. dakikasında Samsunspor oyuncusu Rick Van Drongelen kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Maçta eşitlik bozulmadı ve Beşiktaş sahasında Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı.