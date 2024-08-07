Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Beşiktaş, Samsunspor maçı hazırlıklarına devam etti

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında 11 Ağustos Pazar günü Samsunspor'a konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.

Ajans Haberleri
  • 07.08.2024 15:33
  • Giriş: 07.08.2024 15:33
  • Güncelleme: 07.08.2024 15:33
Kaynak: AA
Beşiktaş, Samsunspor maçı hazırlıklarına devam etti

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma koşularıyla başladı. 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, dar alanda oynanan çift kale taktik maçıyla sona erdi.

Yarını izinli geçirecek siyah-beyazlı ekip, Samsunspor maçının hazırlıklarına 9 Ağustos Cuma günü yapacağı antrenmanla devam edecek.

BirGün'e Abone Ol