Beşiktaş, Samsunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Samsunspor'la deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yönetim kurulu üyesi Feyyaz Uçar'ın da takip ettiği idman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde yapılan antrenman, pas ve 5'e 2 çalışmasıyla başlarken, çift kale taktik maçıyla tamamlandı.

Siyah-beyazlı ekip, hazırlıklarını yarın tamamlayarak öğleden sonra Samsun'a gidecek.