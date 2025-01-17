Beşiktaş, Samsunspor maçına hazır

İSTANBUL, (DHA)- BEŞİKTAŞ, Süper Lig’in 20’nci haftasında Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan antrenman, 5’e 2 top kapma çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik ve duran top çalışmasının ardından sona erdi.

Öte yandan siyah-beyazlı ekipte Bakhtiyor Zainutdinov’un; Süper Lig’de Bodrum FK ile oynadığı müsabakanın ardından uyluk arka adale grubunda mevcut olan ağrısı nedeniyle riske edilmeyerek Samsunspor maçı kadrosundan çıkarılmasına karar verildiği belirtildi.

Siyah-beyazlılar, yarın saat 19.00’da Tüpraş Stadyumu’nda Samsunspor ile karşılaşacak.

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