Beşiktaş, Samsunspor maçının hazırlıklarına devam etti

Beşiktaş, Süper Lig'in 32. haftasında 13 Nisan Cumartesi günü Yılport Samsunspor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Fernando Santos yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşularıyla başladı. Pas çalışmasıyla devam eden idman, taktiksel çift kale maçla devam etti.

Beşiktaş, yarın yapacağı idmanla karşılaşmanın hazırlıklarına devam edecek.