Beşiktaş, Samsunspor maçının hazırlıklarına devam etti

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleştirildi.

Isınma koşuları ve pas çalışmalarıyla başlayan idman, çift kale taktik ve minyatür kale maçlarıyla sona erdi.

Beşiktaş, Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.