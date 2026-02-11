Beşiktaş, Semih Kılıçsoy için 12 milyon euronun altına inmeyecek

Beşiktaş, sezon başında kiralık olarak Cagliari’ye gönderdiği Semih Kılıçsoy için belirlenen satın alma opsiyonunda indirime gitmeme kararı aldı.

Siyah-beyazlı yönetim, 20 yaşındaki forvetin sözleşmesinde yer alan 12 milyon euroluk bonservis bedelini sabit tutacak.

İtalyan ekibinin oyuncunun bonservisini almak istemesi halinde bu rakama ek olarak 2 milyon euro bonus ve sonraki satıştan yüzde 20 pay maddesini kabul etmesi gerekiyor. Cagliari, kiralama sürecinde Beşiktaş’a 1 milyon euro ödeme yapmıştı.

HEDEF: 25 MİLYON EURO GELİR

Beşiktaş yönetimi, olası satış ve sonraki satıştan alınacak payla birlikte Semih Kılıçsoy’dan toplamda 25 milyon euroya yakın bir gelir elde etmeyi planlıyor. Kulüp, genç oyuncunun Avrupa pazarındaki değerinin önümüzdeki dönemde daha da artacağı görüşünde.

AVRUPA'NIN RADARINDA

Altyapıdan A takıma yükseldiği günden bu yana dikkat çeken bir gelişim sergileyen Semih, fiziksel ilerlemesi, ceza sahası içindeki bitiriciliği ve oyun enerjisiyle kısa sürede Avrupa kulüplerinin radarına girdi. İtalya’daki performansı da siyah-beyazlı yönetim tarafından yakından takip ediliyor.

Beşiktaş cephesi, oyuncunun gelişimini sürdürmesi halinde ilerleyen yıllarda çok daha yüksek bonservis bedellerine ulaşabileceğini düşünüyor. Bu nedenle mevcut opsiyon şartlarında herhangi bir esneklik gösterilmeyecek.