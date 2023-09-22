Beşiktaş, Şenol Güneş yönetiminde Avrupa'da yenilmezlik serisini sürdürdü

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun ilk haftasında Belçika ekibi Club Brugge ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Avrupa'da yenilmezlik serisini sürdürdü.

Bu sezon Avrupa'da oynadığı 6 maçtan üst üste galip ayrılan siyah-beyazlı ekip, grup mücadelesinde Club Brugge ile berabere kalarak yenilmezlik serisini 7 maça taşıdı.

Görev aldığı dönemlerde Beşiktaş'a Avrupa'da önemli başarılar getiren Güneş, siyah-beyazlı takımın D Grubu ikinci maçında Lugano ile evinde yapacağı karşılaşmayı yenilmeden tamamlaması halinde Avrupa kupalarındaki en uzun süreli yenilmezlik rekorunu tekrarlayacak.

Beşiktaş, 2010-2011 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde 8 maç yenilmeyerek Avrupa'da tarihinin en uzun süreli serisini yakalamıştı. Vikingur Gota ekibini 3-0 yenerek seriye başlayan siyah-beyazlı ekip, bu süreçte 7 galibiyet ve bir beraberlik almıştı. Beşiktaş'ın 8 maçlık yenilmezlik serisi Porto'ya 3-1 mağlup olarak sonlanmıştı.