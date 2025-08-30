Beşiktaş, Sergen Yalçın'ı açıkladı

Beşiktaş, teknik direktörlük görevine Sergen Yalçın'ın getirildiğini açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten KAP'a yapılan duyuruda şunlar kaydedildi:

“Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Ali Rıza Sergen Yalçın ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalanmıştır.”

52 yaşındaki tecrübeli teknik direktör, bir sonraki sezonun sonuna kadar görev yapacak.

UEFA Konferans Ligi play-off'unda perşembe günü Lousanne'e elenen Beşiktaş'ta Norveçli teknik direktör Solskjaer'in görevine son verilmişti.

Sergen Yalçın, ikinci Beşiktaş dönemindeki ilk maçına yarın akşam Alanyaspor karşısında deplasmanda çıkacak. Sergen Yalçın resmî açıklama olmasa da dün akşam Nevzat Demir Tesisleri'nde Beşiktaş ile ilk antrenmanına çıkmıştı.

Beşiktaş'taki ilk dönemine Ocak 2020'de başlayan Sergen Yalçın, bir sonraki sene ilk tam sezonunda şampiyonluk sevinci yaşamıştı. Ertesi sezon üst üste gelen kötü sonuçların ardından Yalçın ile Beşiktaş'ın yolları Aralık 2021'de ayrılmıştı. Beşiktaş son olarak Sergen Yalçın yönetimindeki 2020-21 sezonunda şampiyon oldu.