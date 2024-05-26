Beşiktaş sezonu mağlup kapattı, ligi altıncı sırada tamamladı

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Kasımpaşa, Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in son haftasında Beşiktaş, Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaştı.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Kasımpaşa 2-1 kazandı.

Maçta açılışı 4. dakikada Kasımpaşa'dan Nuno Da Costa yaptı ve ev sahibi 1-0 öne geçti. İlk yarıda başka gol çıkmazken 45 dakikanın sonunda devreye 1-0'lık Kasımpaşa üstünlüğü ile gidildi.

İkinci yarıya da Kasımpaşa golle başlarken ağlara giden top kalkan bayraktan dolayı değer kazanmadı.

Ev sahibi adına da ikinci golü genç oyuncu Yasin Özcan attı ve Kasımpaşa 61. dakikada skoru 2-0 yaptı.

Beşiktaş ise tek golünü 87. dakikada Semih Kılıçsoy'un harika golüyle buldu.

Bu skorla Kasımpaşa puanını 56 yaparak sezonu 5. sırada bitirdi. Beşiktaş ise 56 puanda kalarak sezonu 6. tamamladı.