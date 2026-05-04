Beşiktaş sezonun en önemli maçında Konyaspor'u konuk edecek

Beşiktaş, Türkiye Kupası yarı finalinde yarın Konyaspor’u konuk edecek. Tüpraş Stadı’nda oynanacak karşılaşma saat 20.30’da başlayacak. Tek maç üzerinden oynanacak eşleşmede turu geçen taraf adını finale yazdıracak.

Süper Lig’de bu sezon rakibiyle oynadığı iki karşılaşmayı da kazanan siyah-beyazlı ekip, aynı başarıyı kupada da tekrarlayarak finale yükselmeyi amaçlıyor.

Teknik direktör Sergen Yalçın’ın öğrencileri, hafta sonu ligde Gaziantep FK karşısına rotasyonlu kadroyla çıkmış ve bu maça odaklanmıştı.

GRUBU LİDER TAMAMLAMIŞTI

Beşiktaş, kupaya grup aşamasından başladı. C Grubu’nu 10 puanla lider tamamlayan siyah-beyazlılar, Fenerbahçe, Ankara Keçiörengücü ve Çaykur Rizespor’u mağlup ederken, Kocaelispor ile berabere kaldı.

Çeyrek finalde ise Alanyaspor’u 3-0’la geçen İstanbul temsilcisi yarı finale yükseldi.

Siyah-beyazlı ekipte sakatlığı bulunan Kartal Kayra Yılmaz karşılaşmada forma giyemeyecek. Gaziantep FK maçı öncesinde diz ağrısı yaşayan Milot Rashica’nın durumu ise maç saatinde netlik kazanacak.

9'UNCU DEFA KARŞILAŞACAKLAR

Beşiktaş ile Konyaspor, Türkiye Kupası tarihinde dokuzuncu kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan sekiz maçta iki ekip de üçer galibiyet alırken, iki karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Taraflar arasındaki gol dengesi ise Beşiktaş lehine 11-10.

Kupada 11 şampiyonluğu bulunan Beşiktaş, final biletini alarak bu sayıyı artırmayı hedefliyor. Konyaspor ise 2016-2017 sezonundaki zaferinin ardından ikinci kez kupaya uzanmanın peşinde olacak.