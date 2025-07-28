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Beşiktaş, Shakhtar Donetsk maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Shakhtar Donetsk ile oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Ajans Haberleri
  • 28.07.2025 13:59
  • Giriş: 28.07.2025 13:59
  • Güncelleme: 28.07.2025 13:59
Kaynak: İHA
Beşiktaş, Shakhtar Donetsk maçı hazırlıklarını sürdürdü


BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer’in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve 5’e 2 top kapmayla başlayan idman, taktiksel çalışmalarla sona erdi.
Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 40 dakika sürdü.

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