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Beşiktaş-Shakhtar Donetsk maçına doğru

Ajans Haberleri
  • 30.07.2025 20:07
  • Giriş: 30.07.2025 20:07
  • Güncelleme: 30.07.2025 20:07
Kaynak: AA
Beşiktaş-Shakhtar Donetsk maçına doğru

KRAKOW (AA) - UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu rövanşında yarın Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımıyla Polonya'nın Krakow kentinde karşılaşacak Beşiktaş, maç öncesi son antrenmanını yaptı.

Maçın oynanacağı Reymana Stadı'ndaki idmanın 15 dakikalık basına açık bölümünde siyah-beyazlı oyuncular, kondisyon çalışmalarının ardından taktik antrenmana geçti.

Tedavisine devam edilen ancak idmanda yer alan Orkun Kökçü'nün yarın oynayıp oynamayacağına sağlık kuruluyla yapılacak değerlendirme sonrası karar verileceği öğrenildi.

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