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Beşiktaş-Shakhtar Donetsk maçının hakemi belli oldu

Beşiktaş-Shakhtar Donetsk maçını Bulgar hakem Georgi Kabakov yönetecek.

Spor
  • 19.07.2025 08:55
  • Giriş: 19.07.2025 08:55
  • Güncelleme: 19.07.2025 08:58
Kaynak: AA
Beşiktaş-Shakhtar Donetsk maçının hakemi belli oldu

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Shakhtar Donetsk'i konuk edeceği maçı, Bulgar hakem Georgi Kabakov yönetecek.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 24 Temmuz Perşembe günü Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabakada Kabakov'un yardımcılıklarını Bulgaristan Futbol Federasyonundan Martin Margaritov ve Martin Venev yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Radoslav Gidzhenov olacak.

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