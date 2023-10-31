Beşiktaş, sıkıntılı günlerinde çıkış arıyor

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında evinde Gaziantep FK'yi 2-0 mağlup eden Beşiktaş, sıkıntılı günlerden çıkış arıyor.

Sezona iyi bir başlangıç yapan, ligde ilk 3 maçında mağlubiyet yaşamayan, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de elemeleri başarılı bir şekilde geçerek gruplara kalan siyah-beyazlı ekip, son dönemdeki istikrarsız görüntüsüyle sıkıntılı günler yaşamaya başladı.

Süper Lig'de inişli çıkışlı grafik çizen, Avrupa'da galibiyet almakta zorlanan siyah-beyazlı takımda teknik direktör Şenol Güneş görevini bırakırken, yönetim kurulu da olağanüstü genel kurul kararı aldı.

Bu süreçte teknik sorumlu Burak Yılmaz yönetiminde hedeflerine tutunmaya çalışan Beşiktaş, Süper Lig'deki son 3 maçında 2 galibiyet ve bir mağlubiyet aldı. İstanbulspor ile Gaziantep FK'yi 2-0'lık skorlarla geçen siyah-beyazlı takım, derbi maçında ise Galatasaray'a 2-1 yenildi.

Beşiktaş, seçim sürecinde 6 kritik maçta hedeflerine tutunmaya çalışacak.

Süper Lig'in 11. haftasında Bitexen Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak siyah-beyazlı ekip, ardından RAMS Başakşehir'i konuk edecek. 13. haftada Yılport Samsunspor deplasmanına çıkacak Beşiktaş, kulüpteki seçim günü olan 3 Aralık'ta ise dış sahada MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş, kongre döneminde Avrupa'da da kritik maçlara çıkacak. UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nda 3 maçta sadece bir beraberlikle bir puan alabilen siyah-beyazlı takım, 9 Kasım'da Bodo/Glimt ve 30 Kasım'da Club Brugge ile evinde yapacağı karşılaşmalarda alacağı galibiyetlerle Avrupa'da yoluna devam etmeye çalışacak.