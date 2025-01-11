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Beşiktaş, Sipay Bodrum FK maçına hazır

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında yarın Sipay Bodrum FK'yi ağırlayacak Beşiktaş, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Ajans Haberleri
  • 11.01.2025 14:39
  • Giriş: 11.01.2025 14:39
  • Güncelleme: 11.01.2025 14:39
Kaynak: AA
Beşiktaş, Sipay Bodrum FK maçına hazır

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmasıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde taktik organizasyonlar üzerinde durulduğu öğrenildi.

Antrenmana tedavileri süren Necip Uysal, Tayyip Talha Sanuç, Gabriel Paulista ve Serkan Emrecan Terzi katılmadı.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak Beşiktaş-Bodrum FK müsabakası, yarın saat 19.00'da başlayacak.

SERDAL ADALI, ANTRENMANI ZİYARET ETTİ

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, siyah-beyazlı futbol takımının antrenmanını izledi.

Yönetim kurulu üyeleriyle idmanı takip eden başkan Adalı, basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Basın mensuplarına baklava ikram eden Adalı, kadın muhabirlere çiçek de verdi.

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