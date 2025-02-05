Beşiktaş, Sivasspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı
Kaynak: AA
İSTANBUL (AA) - Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında 8 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Net Global Sivasspor ile karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarına başladı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenmanda Türkiye Kupası'nda dün oynanan Kırklarelispor müsabakasında forma giyen futbolcular, salonda yenilenme çalışmasıyla günü tamamladı.
Diğer oyuncular ise pas uygulamalarıyla başladığı idmanı, 5'e 2 top kapma çalışmasının ardından dar alanda oynanan çift kale maçla noktaladı.
Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla Sivasspor maçı hazırlıklarına devam edecek.