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Beşiktaş, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Sivasspor’la oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Ajans Haberleri
  • 31.08.2024 11:59
  • Giriş: 31.08.2024 11:59
  • Güncelleme: 31.08.2024 11:59
Kaynak: İHA
Beşiktaş, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı

Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

Lugano maçında forma giyen futbolcular salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladılar.

Diğer oyuncuların koşu ve pas çalışmasıyla başladıkları idman, 5’e 2 çalışmasıyla devam etti. Antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Sivasspor maçı hazırlıklarını yarın saat 10.45’te yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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