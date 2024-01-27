Beşiktaş, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’de deplasmanda Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik Direktör Fernando Santos yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti. İdman, ısınma koşularıyla başladı.

5’e 2 çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel çift kale maçla tamamlandı. Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

Siyah-beyazlılar, deplasmandaki Sivasspor maçı için bugün saat 17.00’de Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkacak özel bir uçakla Sivas’a giderek kampa girecek.