Beşiktaş, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’de deplasmanda Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Kaynak: İHA
Teknik Direktör Fernando Santos yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti. İdman, ısınma koşularıyla başladı.
5’e 2 çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel çift kale maçla tamamlandı. Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.
Siyah-beyazlılar, deplasmandaki Sivasspor maçı için bugün saat 17.00’de Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkacak özel bir uçakla Sivas’a giderek kampa girecek.
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