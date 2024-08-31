Beşiktaş, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst’un yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, yapılan taktik çalışmayla tamamlandı.

Tesislerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Çağlayan Tuğal’ın izlediği basına kapalı idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

Siyah-beyazlılar, Trendyol Süper Lig’in dördüncü haftasında, yarın saat 21.45’te Tüpraş Stadyumu’nda Sivasspor’la karşılaşacak.