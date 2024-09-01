Beşiktaş Sivasspor maçı saat kaçta? Beşiktaş Sivasspor maç kadrosu (Beşiktaş Sivas muhtemel 11'ler)

Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş, Sivasspor ile karşılaşıyor. Beşiktaş - Sivas maçı saat kaçta? Beşiktaş - Sivasspor maçı ile ilgili son gelişmeler ve maç bilgilerine bakalım:

BEŞİKTAŞ - SİVASSPOR MAÇININ HAKEMİ

Beşiktaş - Sivasspor maçını Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Maçın yardımcı hakemleri ise Bahtiyar Birinci ve Eray Eyisoy oldu. Beşiktaş Sivasspor maçının VAR hakemi görevini ise M. İlker Coşkun üstlenecek. Coşkun'un asistanlığını Hakan Yemişken yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Erdem Mertoğlu.

BEŞİKTAŞ - SİVASSPOR FORM DURUMU

Beşiktaş ile Sivasspor arasında oynanan son 5 maçının üçünü Beşiktaş, ikisini ise Sivasspor kazandı. Öte yandan Beşiktaş, evinde oynadığı son 4 maçta da Sivasspor önünde galip gelen taraf oldu. 2024/2025 Trendyol Süper Lig'de ise Beşiktaş, oynadığı 2 maçını da kazanarak 6 puan topladı. Sivasspor ise oynadığı 3 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 4 puan toplayabildi.

BEŞİKTAŞ - SİVASSPOR MAÇI HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA

Beşiktaş - Sivasspor lig maçı 1 Eylül 2024 Cumartesi günü saat 21:45'te oynanacak. Beşiktaş'ın evinde oynayacağı Beşiktaş - Sivasspor maçı Bein Sports ekranından ielenebilecek.

Beşiktaş Sivas canlı izle

BJK Sivas maçı Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak. Beşiktaş - Sivasspor maçı Bein Sports ekranından şifreli olarak canlı izlenebilecek.

BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL 11'İ:

Mert, Masuaku, Emirhan, Paulista, Svensson, Musrati, Gedson, Rafa, Semih, Rashica, Immobile

SİVASSPOR MUHTEMEL 11'İ

Nikolic, Uğur Çiftçi, Sonko, Radakovic, Murat, Charisis, Pritchard, Bieganski, Turgunbayev, Emrah, Manaj