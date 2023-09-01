Beşiktaş, Sivasspor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı

Süper Lig'in 4'üncü haftasında sahasında Sivasspor'u konuk edecek Beşiktaş, maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı.

Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, dün oynanan Dinamo Kiev karşılaşmasında forma giyen oyuncular, salonda yaptıkları rejenerasyon çalışmasıyla günü tamamladı.

Diğer oyuncular ise ısınma ve koordinasyon koşularıyla başladıkları antrenmana, 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam etti. Antrenman, minyatür kale maçın ardından sona erdi.

Siyah-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamlayıp, kampa girecek.