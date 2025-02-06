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Beşiktaş, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Ajans Haberleri
  • 06.02.2025 14:33
  • Giriş: 06.02.2025 14:33
  • Güncelleme: 06.02.2025 14:33
Kaynak: İHA
Beşiktaş, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında deplasmanda Sivasspor’la oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.
BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, salonda ve sahada yapılan çalışmalarla sona erdi.
Siyah-beyazlılar, yarın saat 12.15’te yapacağı antrenmanla Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

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