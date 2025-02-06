Beşiktaş, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat sürdü.

Kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleştirilen idman, salonda ve sahada yapılan çalışmalarla sonlandı.

Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.