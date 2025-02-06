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Beşiktaş, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında 8 Şubat Cumartesi günü Net Global Sivasspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Ajans Haberleri
  • 06.02.2025 15:48
  • Giriş: 06.02.2025 15:48
  • Güncelleme: 06.02.2025 15:48
Kaynak: AA
Beşiktaş, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat sürdü.

Kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleştirilen idman, salonda ve sahada yapılan çalışmalarla sonlandı.

Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

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