Beşiktaş-Sivasspor maçının VAR hakemi Serkan Tokat oldu

Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Beşiktaş ile Sivasspor arasında oynanacak müsabakanın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Serkan Tokat oldu.

Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Beşiktaş ile Sivasspor bugün saat 19.15’te Beşiktaş Stadyumu’nda karşılaşacak. Müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Küçük’ün yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve Mustafa Savranlar yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü ise hakemi Turgut Doman olacak. Karşılaşmanın VAR koltuğunda Serkan Tokat oturacak. Tokat’a AVAR olarak Mustafa Öğretmenoğlu ve Serkan Çimen eşlik edecek.