Beşiktaş, Sivasspor'u İmmobile ve Gedson Fernandes ile geçti: 2-0

Süper Lig'in 4'üncü hafta kapanış müsabakasında Beşiktaş, Sivasspor'u 2-0 mağlup etti.

Süper Lig'de 4. hafta mücadelesinde Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'nda Sivasspor'u konuk etti.

Beşiktaş'a 3 puanı getiren golleri 27. dakikada penaltıdan Ciro Immobile ve 89'da Gedson Fernandes kaydetti.

Giovanni van Bronckhorst'un ekibi bu galibiyetle puanını 9 yaptı. Sivasspor ise ikinci yenilgisini alırken 4 puanda kaldı.

Beşiktaş'ın bu sezon kadrosuna kattığı isimlerden Ciro Immobile, Sivasspor karşısında da ağları havalandırdı.

İlk yarıda penaltıyı gole çeviren Immobile, Süper Lig'deki gol sayısını 3'e, tüm kulvarda ise 7'ye yükseltti.

UDUOKHAI İLK MAÇINA ÇIKTI

Beşiktaş'ın son transferi Felix Uduokhai, ilk kez siyah-beyazlı taraftarının karşısına çıktı.

Siyah-beyazlılar, Omar Colley'in PAOK'a transferinin ardından savunmada yaşanan boşluğu Uduokhai ile doldurdu.

Geçen sezonun devre arasında Beşiktaş'a transfer olan Ernest Muçi bu sezon ilk kez bir karşılaşmada 11'de kendine yer buldu.

Lugano ile oynanan iki maçta da oyuna sonrada giren Muçi, ligde ise sadece Antalyaspor maçında oyuna kısa süreliğine dahil oldu. Genç oyuncu, 4-2 kazandıkları Antalyaspor karşılaşmasında ise 1 gol atmayı başardı.