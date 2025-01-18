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Beşiktaş, Solskjaer 1,5+1 yıllık sözleşme imzaladı

Beşiktaş, Norveçli teknik direktör Ola Gunnar Solskjaer ile 1,5+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Spor
  • 18.01.2025 14:27
  • Giriş: 18.01.2025 14:27
  • Güncelleme: 18.01.2025 14:28
Kaynak: DHA
Beşiktaş, Solskjaer 1,5+1 yıllık sözleşme imzaladı
Fotoğraf: AA

Beşiktaş, görüşmelere başlayıp, İstanbul’a getirdiği Norveçli teknik direktöre Ole Gunnar Solskjaer ile 1,5+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Beşiktaş, teknik direktörlük için Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile anlaşmaya varıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

Siyah-beyazlı takımdan KAP’a yapılan açıklamada, “Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Ole Gunnar Solskjaer ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar ve 2026-2027 sezonu için 1 yıl opsiyonlu olacak şekilde sözleşme imzalanmıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Ole Gunnar Solskjaer’e Beşiktaş Ailesi’ne hoş geldin diyor, üstün başarılar diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

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