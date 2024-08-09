Beşiktaş, son 11 sezondur açılışları iyi yapıyor

Süper Lig'de 2024-2025 sezonuna yarın Samsunspor deplasmanında başlayacak siyah-beyazlı ekip, 2013-2014'ten bu yana açılış müsabakalarında 10 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Geçen sezon ilk hafta maçında Fatih Karagümrük'ü deplasmanda yenerek lige başlayan Beşiktaş, 2022-2023 sezonunda Kayserispor'u, 2021-2022'de Çaykur Rizespor'u, 2020-2021 ve 2013-2014'te Trabzonspor'u, 2018-2019'da Akhisarspor'u, 2017-2018'de Antalyaspor'u, 2016-2017'de Alanyaspor'u, 2015-2016 ve 2014-2015'te ise Mersin İdmanyurdu'nu yenmeyi başardı.

Siyah-beyazlılar, bu periyotta sadece 2019-2020 sezonunun ilk haftasında Sivasspor'a yenilerek lige başladı.

İLK HAFTA MAÇLARINDA YÜZDE 62,12 GALİBİYET ORANI

Beşiktaş, Türk futbolunun en üst seviye organizasyonunda geride kalan 66 sezonun açılış maçlarında yüzde 62,12 galibiyet oranı yakaladı.

Siyah-beyazlılar, çıktığı 66 mücadelede 41 galibiyet, 17 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı.

Beşiktaş, lig tarihinde rakiplerine konuk olduğu 33 ilk hafta müsabakasının ise 12'sini kazandı, 14'ünde berabere kaldı ve 7'sinden mağlubiyetle ayrıldı.

SADECE 9 MAÇTA GOL ATAMADI

Süper Lig'de sezonun ilk haftasında oynadığı karşılaşmaların 57'sinde gol atan Beşiktaş, buna karşın 9 maçta ise rakipleri karşısında gol sevinci yaşayamadı.

Siyah-beyazlılar, ilk haftaların 27 mücadelesinde kalesini gole kapatırken, 38 karşılaşmada ise rakiplerinin fileleri havalandırmasına engel olamadı.

Açılış maçlarında en farklı skorlu galibiyetleri 4-0'lık sonuçlarla alan Beşiktaş, en farklı skorlu yenilgisini ise 3-0'la yaşadı.

Beşiktaş'ın, lig tarihinde sezonun ilk haftasında yaptığı müsabakalarda aldığı sonuçlar şöyle: