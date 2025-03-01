Beşiktaş son dakikalarda attığı gollerle 3 puan aldı

Beşiktaş son dakikalarda attığı gollerle 3 puan aldı.

Sezonun kalan kısmında Avrupa hedefi için mücadele eden siyah-beyazlı ekip, 45. dakikada Joao Mario ve 90+7. dakikada Semih Kılıçsoy'un attığı gollerle haftayı 3 puanla kapattı ve yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı.

İLK KEZ 4 MAÇ ÜST ÜSTE

Sezona iyi başlamasına rağmen daha sonra aldığı kötü sonuçlarla şampiyonluk yarışından uzaklaşan siyah-beyazlı ekip, bu sezon ilk kez üst üste 4 maçtan galibiyetle ayrılmayı başardı.

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in göreve gelmesinin ardından çıktığı ilk lig maçında Antalyaspor'la berabere kalan Beşiktaş daha sonra oynadığı 4 lig müsabakasını da kazanarak 12 puan topladı.

Bu süreçte Sivasspor, Trabzonspor ve ikas Eyüpspor'u mağlup etmeyi başaran siyah-beyazlılar, Kayserispor engelini de aşarak galibiyet serisine devam etti.

BEŞİKTAŞ MAĞLUBİYETİ UNUTTU

Ligdeki son yenilgisini 16 Aralık'ta Adana Demirspor karşısında 2-1 mağlup olarak yaşayan siyah-beyazlı ekip, daha sonra çıktığı 9 maçtan yenilgisiz ayrıldı.

Bu süreçte 4 beraberlik alan siyah-beyazlı ekip 5 maçtan da galibiyetle ayrılmayı başardı.

Adana Demirspor yenilgisi sonrası Alanyaspor, Çaykur Rizespor, Samsunspor ve Antalyaspor'la berabere kalan Beşiktaş; Bodrum FK, Sivasspor, Trabzonspor, ikas Eyüpspor ve Kayserispor'u yenerek 19 puanın sahibi oldu.

Ligde sahasında son yenilgisini Göztepe'ye 4-2 mağlup olarak yaşayan Beşiktaş, Tüpraş Stadı'ndaki son 6 karşılaşmada 4 galibiyet ve 2 beraberlikle 14 puan elde etti.

MARİO GOLLERİNE DEVAM EDİYOR

Beşiktaş'ın son haftalarda performansı yükselişe geçen oyuncuları arasında yer alan Joao Mario, Bellona Kayserispor karşısında da kritik bir gole imza attı.

Maçın 45. dakikasında attığı golle takımını soyunma odasına 1-0 önde götüren Portekizli oyuncu, bu sezonki 4. golünün sevincini yaşadı.

Beşiktaş formasıyla ilk golünü UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao ağlarına gönderen tecrübeli futbolcu, Ziraat Türkiye Kupası'nda Kırklarelispor maçını boş geçmedi. Ligdeki ilk golünü ise 23. haftadaki Sivasspor maçında atan Joao Mario, Kayserispor müsabakasında attığı golle de galibiyette pay sahibi oldu.

Siyah-beyazlılar, Portekizli oyuncunun gol attığı 4 maçtan da galibiyetle ayrıldı.

ARROYO TARAFTARIN KARŞISINA ÇIKTI

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Keny Arroyo, 58. dakikada Milot Rashica'nın yerine oyuna dahil olarak Dolmabahçe'de ilk kez siyah-beyazlı taraftarların karşısına çıktı.

Yeni kariyerindeki ilk lig maçına Eyüpspor deplasmanında çıkan ve 14 dakika sahada kalan 19 yaşındaki futbolcu, Ziraat Türkiye Kupası'nda Antalyaspor ile oynanan müsabakada 11'de sahada yer alırken, ilk golünü de atmıştı.