Beşiktaş son nefeste

Süper Lig'in 18'inci haftasında Beşiktaş evinde Kayserispor'u konuk etti. Siyah-beyazlılar oldukça zorlandığı karşılaşmada üç puanı 90+5'te El Bilal Toure'nin attığı golle kurtardı. Mücadelenin önemli anları:

16. dakikada Kayserispor'da Cardoso, orta alandan taşıdığı topla sol kanattan ceza sahasına girdi. Beşiktaş savunmasında Uduokhai, oyuncunun sol çaprazdan şuta hazırlanırken araya girerek gole izin vermedi.

21. dakikada Orkun Kökçü'nün pasıyla ceza sahasında sırtı dönük topu alan Abraham'ın dönerek vuruşunda kaleci Bilal Bayazıt, meşin yuvarlağı çelmeyi başardı.

36. dakikada sağ kanattan Cerny'nin arka direğe ortasında uygun durumdaki Toure'nin kafa vuruşunda topu kaleci Bilal Bayazıt kontrol etti.

ÜST ÜSTE POZİSYONLAR

42. dakikada sağ kanattan Gökhan Sazdağı'nın ceza sahasına ortasında Cerny, altıpas köşesinde topla buluştu. Oyuncunun kale önüne çevirdiği meşin yuvarlağa diziyle dokunan Toure'nin şutunda kaleci Bilal Bayazıt, topu direğin üstünden kornere çeldi.

43. dakikada Furkan Soyalp'in ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Ersin Destanoğlu, topu uzanarak köşeden kornere gönderdi.

45+1. dakikada Beşiktaş gole çok yaklaştı. Sağ kanattan ceza sahasına yapılan ortada Abraham, topu göğsüyle Toure'ye indirdi. Penaltı noktasında uygun pozisyondaki Toure'nin sert şutunda meşin yuvarlak, kale direğinin yanından az farkla dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

İkinci yarıda her iki takım da birçok gol pozisyonundan yararlanamadı. 90+4'te sahneye çıkan El Bilal Toure maçın skorunu belirledi: 1-0.