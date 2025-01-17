Beşiktaş soruşturmasında 9 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı

Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 4 gün önce gözaltına alınanlar sabah 09.00 sıralarında İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

40 kişinini ifade işlemi saat 20.00 sıralarında tamamlandı. Savcılık aralarında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da bulunduğu 31 kişiyi tutuklama, 9 kişiyi ise adli kontrol uygulanması istemiyle mahkemeye sevk etti. Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi 9 kişiyi adli kontrolle serbest bıraktı. Serbest bırakılanlar arasında operasyon kapsamında gözaltına alınan İçişleri Bakanı yardımcısı Mehmet Aktaş'ın kardeşi Ahmet Aktaş, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Esra Yenidünya ve Beltaş Başkanı Önder Gedik'in de olduğu öğrenildi.

Rıza Akpolat ve diğer kişilerin hakimlik ifadelerinin gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.