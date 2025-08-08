Beşiktaş, St Patrick's Athletic’i 4-1 mağlup etti

UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Beşiktaş, İrlanda temsilcisi St Patrick's Athletic deplasmanında sahaya çıktı.

Tallaght Stadı'nda oynanan maçta Sloven hakem David Smajc düdük çaldı.

Beşiktaş 8 dakikada Joao Mario ile 14. 23.ve 43. dakikalarda Tammy Abraham’ın attığı gollerle ilk yarıyı St Patrick's Athletic karşısında 4-0 üstün kapattı.

St Patrick's Athletic 49. dakikada Simon Power’in attığı golle farkı 3’e indirdi ve skoru 4-1 yaptı.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Beşiktaş deplasmanda St Patrick's Athletic’i 4-1 mağlup etti.