  14.08.2025 19:02
  • Giriş: 14.08.2025 19:02
  • Güncelleme: 14.08.2025 19:02
AA
Beşiktaş, St. Patrick's'i elemesi halinde Lausanne ile karşılaşacak

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi'nde St. Patrick's'i elemesi halinde play-off turunda Lausanne ile karşılaşacak.

Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Kazakistan temsilcisi Astana, İsviçre ekibi Lausanne'ı ağırladı.

İlk maçtan 3-0 galip ayrılan Lausanne, rövanşta da Beyatt Lekoueiry ve Gaoussou Diakite'nin golleriyle 2-0 kazanarak play-off turuna kaldı.

Beşiktaş, ilk karşılaşmada 4-1 mağlup ettiği İrlanda ekibi St. Patrick's'i elemesi durumunda Lausanne'ın rakibi olacak.

Play-off turunda karşılaşmalar, 21 ve 28 Ağustos'ta oynanacak.

