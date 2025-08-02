Beşiktaş, ST Patrick’s maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi’nde ST Patrick’s Athletic ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, ara vermeden yaptığı antrenmanla başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

Shakhtar Donetsk maçında oynayan oyuncular salonda rejenerasyon çalışması yaptı. Isınma koşuları ve 5’e 2 top kapmayla başlayan idman, daha sonra dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamlandı.

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi’nde ST Patrick’s Athletic ile oynayacağı rövanş maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından pazar günü basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.