Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Beşiktaş, St. Patrick’s maçı hazırlıklarını sürdürdü

Ajans Haberleri
  • 12.08.2025 14:33
  • Giriş: 12.08.2025 14:33
  • Güncelleme: 12.08.2025 14:33
Kaynak: İHA
Beşiktaş, St. Patrick’s maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda St. Patrick’s ile oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

Isınma koşularıyla başlayan idman, 5’e 2 top kapma çalışması sonrası oynanan çift kale taktik maçıyla tamamlandı.

Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat sürdü.

BirGün'e Abone Ol