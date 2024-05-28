Beşiktaş Stadyum’unda Hayko Cepkin rüzgarı

Kültür Sanat Servisi

Ülkemizin önde gelen rock müziği sanatçılarından Hayko Cepkin, Beşiktaş Stadyumu’nda gerçekleştirdiği konseri, müthiş şovları, performansları ve enerjisi ile dinleyicilere uzun yıllar hafızalarda kalacak bir gece yaşattı. Konserde Cepkin, yaklaşık 40 bin kişiyle birlikte hep bir ağızdan şarkılarını söyledi.

Güçlü sahne şovu ve performansıyla Cepkin sevilen parçalardan klasikleşmiş hitlere kadar geniş bir repertuar sundu. Bugüne dek hafızalara kazınan tüm şarkılarının yanı sıra farklı tarzlarda eserleri kendi yorumuyla seslendiren Cepkin, özel sürprizleriyle de dinleyicilerini bir kez daha şaşırttı.