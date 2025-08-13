Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Beşiktaş, Süleyman Seba’yı kabri başında andı

Ajans Haberleri
  • 13.08.2025 13:42
  • Giriş: 13.08.2025 13:42
  • Güncelleme: 13.08.2025 13:42
Kaynak: DHA
Beşiktaş, Süleyman Seba’yı kabri başında andı

İSTANBUL,(DHA)- BEŞİKTAŞ, Onursal Başkanı merhum Süleyman Seba'yı vefatının 11'inci yıl dönümünde Feriköy Mezarlığı’ndaki kabri başında andı.

Anma törenine başkan Serdal Adalı, genel sekreter Uğur Fora, yönetim kurulu üyesi Mehmet Sarımermer, divan ve kongre üyeleri, Süleyman Seba’nın ailesi ve sevenleri katıldı.

Onursal başkan merhum Süleyman Seba için düzenlenen anma töreni, okunan duaların ardından sona erdi.

Törenin ardından başkan Serdal Adalı ile yönetim kurulu üyeleri, Galatasaray Spor Kulübü’nün kurucusu Ali Sami Yen’in kabrini ziyaret etti.

(FOTOĞRAFLI)

BirGün'e Abone Ol