Beşiktaş, Süleyman Seba’yı kabri başında andı
İSTANBUL,(DHA)- BEŞİKTAŞ, Onursal Başkanı merhum Süleyman Seba'yı vefatının 11'inci yıl dönümünde Feriköy Mezarlığı’ndaki kabri başında andı.
Anma törenine başkan Serdal Adalı, genel sekreter Uğur Fora, yönetim kurulu üyesi Mehmet Sarımermer, divan ve kongre üyeleri, Süleyman Seba’nın ailesi ve sevenleri katıldı.
Onursal başkan merhum Süleyman Seba için düzenlenen anma töreni, okunan duaların ardından sona erdi.
Törenin ardından başkan Serdal Adalı ile yönetim kurulu üyeleri, Galatasaray Spor Kulübü’nün kurucusu Ali Sami Yen’in kabrini ziyaret etti.
