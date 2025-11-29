Beşiktaş, Süper Lig'de yarın Fatih Karagümrük'e konuk olacak

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında yarın Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile deplasmanda karşılaşacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ. 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Siyah-beyazlı takım, ligde çıktığı son maçta Samsunspor ile sahasında 1-1 berabere kalmıştı.

BEŞİKTAŞ'TA 3 EKSİK

Beşiktaş'ta Fatih Karagümrük karşılaşmasında 3 oyuncu forma giyemeyecek.

Siyah-beyazlı ekipte sakatlıktan çıkan Mustafa Erhan Hekimoğlu ve Necip Uysal saha çalışmalarına başlarken, iki oyuncunun maç kadrosunda olması beklenmiyor.

Bir süredir takımla idmanlara çıkmayan Rafa Silva da mücadelede formasından uzak kalacak.

ORKUN KÖKÇÜ DÖNÜYOR

Siyah-beyazlılarda 2 maçlık kırmızı kart cezasını tamamlayan kaptan Orkun Kökçü, Fatih Karagümrük karşılaşmasıyla formasına kavuşmayı bekliyor.

Fenerbahçe derbisinde kırmızı kartla oyun dışında kalan 24 yaşındaki orta saha, Antalyaspor ve Samsunspor mücadelelerinde sahadaki yerini alamamıştı.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın şans vermesi durumunda Orkun, 2 maç aranın ardından siyah-beyazlı formayla yeniden boy gösterecek.

UDUOKHAİ CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta ligde 3 sarı kartı bulunan savunma oyuncusu Felix Uduokhai, ceza sınırında yer alıyor.

Uduokhai, ligde bu sezon Corendon Alanyaspor, RAMS Başakşehir ve Galatasaray karşılaşmalarında sarı kartla cezalandırılmıştı.

Alman futbolcu, Fatih Karagümrük karşısında sarı kart görmesi halinde 15. haftada Gaziantep FK ile oynanacak maçta cezalı duruma düşecek.