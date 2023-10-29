Beşiktaş, Süper Lig'de yarın Gaziantep FK'yi ağırlayacak

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, yarın Gaziantep FK'yi konuk edecek.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Haftanın kapanış müsabakasını hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan Beşiktaş, hanesine 16 puan yazdırdı.

Oynadığı maçların 3'ünü kazanan ve 6'sından mağlup ayrılan Gaziantep FK ise 9 puan elde etti.