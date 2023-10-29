Beşiktaş, Süper Lig'de yarın Gaziantep FK'yi ağırlayacak
Kaynak: AA
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, yarın Gaziantep FK'yi konuk edecek.
Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Haftanın kapanış müsabakasını hakem Mete Kalkavan yönetecek.
Süper Lig'in geride kalan bölümünde 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan Beşiktaş, hanesine 16 puan yazdırdı.
Oynadığı maçların 3'ünü kazanan ve 6'sından mağlup ayrılan Gaziantep FK ise 9 puan elde etti.
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