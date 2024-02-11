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Beşiktaş, Süper Lig'de yarın Kayserispor'un konuğu olacak

Ajans Haberleri
  • 11.02.2024 10:58
  • Giriş: 11.02.2024 10:58
  • Güncelleme: 11.02.2024 10:58
Kaynak: AA
Beşiktaş, Süper Lig'de yarın Kayserispor'un konuğu olacak

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yarın deplasmanda Mondihome Kayserispor ile karşılaşacak.

RHG Enertürk Enerji Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetecek.

2-0 kazandığı Trabzonspor maçının ardından Bitexen Antalyaspor'u 2-1 mağlup edip Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselerek moral bulan Beşiktaş çıkışını Kayseri deplasmanında sürdürmeye çalışacak.

Siyah-beyazlı takım 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 yenilgiyle ligde 39 puanla 3. sırada yer alırken, Kayserispor 28 puanla 13. basamakta bulunuyor.

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